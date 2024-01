32 Stellpätze für normale Räder geplant Fahrradparkhaus am Solinger Hauptbahnhof soll Mitte 2024 fertig sein

Die frühesten Überlegungen reichen über zehn Jahre zurück. Schon seit geraumer Zeit fordern Fahrradfahrer für ihre Räder am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs mehr Abstellmöglichkeiten, die auch vor Dieben sicher sind. Wobei nun zumindest ein Teil dieser Wünsche in Erfüllung gehen wird. Denn wenn sich die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid in etwas mehr als einer Woche zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr treffen, werden sie in der Tagesordnung unter anderem ein Papier aus dem Rathaus finden, in dem die Fertigstellung eines sogenannten Fahrradparkhauses an der Ostseite des Bahnhofs noch im ersten Halbjahr 2024 angekündigt wird.