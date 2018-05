Fahrkarten-Automaten bleiben außer Betrieb

Solingen Für die defekten Geräte der Solinger Stadtwerke gibt es keine Ersatzteile mehr.

Seit einem halben Jahr sind die Fahrkartenautomaten der Stadtwerke abgeschaltet. An den Bushaltestellen können die Kunden seitdem keine Tickets mehr kaufen. Daran werde sich auch nichts ändern, erklärte die Sprecherin des Verkehrsbetriebs, Silke Rampe. Das System werde so umgestellt, dass es künftig auch die Vierertickets bei den Fahrern zu kaufen geben werde. Bisher werden dort nur Einzelfahrscheine angeboten. Wann die Umstellung genau über die Bühne geht, steht allerdings nicht fest. Bis dahin bleibt für Fahrgäste, die Mehrfachfahrkarten erstehen wollen, nur der Gang in eines der Kunden-Center.