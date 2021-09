Durchsuchungen in Solingen und Köln : Fahrer filmt sich selbst bei Autorennen auf A 46

Solingen/Düsseldorf Ein selbst gefilmtes Autorennen im Düsseldorfer Uni-Tunnel auf der A 46 Mitte März hat die Protagonisten eingeholt. In mehreren Städten gab es Hausdurchsuchungen.

Ermittler des Verkehrskommissariats vollstreckten am frühen Dienstagmorgen Durchsuchungsbeschlüsse in Solingen, Wesseling, Krefeld, Siegburg und Köln wegen der Teilnahme an und der Durchführung von verbotenen Autorennen, meldet die Polizei . Dabei wurden zwei Sportwagen und mehrere Datenträger beschlagnahmt. Das durch einen Zeugen angestoßene Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf richtet sich gegen drei Hauptbeschuldigte und zwei mögliche Unterstützer, heißt es.

Der 32-jährige Zeuge war in der Nacht auf der A 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs gewesen. Zwischen der Anschlussstelle Haan-Ost und Düsseldorf-Bilk formierten sich nach seinen Angaben plötzlich ein Audi R8 , ein Mercedes AMG und ein BMW M3 nebeneinander auf allen Fahrstreifen zu einem Beschleunigungsrennen. Die Fahrzeugführer überholten sich und andere dem Zeugen zufolge mit gefährlichen und rücksichtslosen Manövern. Mit hohen Geschwindigkeiten entfernten sie sich aus seinem Blickfeld. Mit einigen Hinweisen brachte er den Sachverhalt bei der Polizei detailliert zur Anzeige.

In einem Video filmt sich einer der Fahrer mit 300 km/h am Steuer selbst. Um Beweismittel aufzufinden und die Fahrzeuge zu beschlagnahmen, erwirkte die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse an den Wohnadressen der Beschuldigten. Die Düsseldorfer Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, beschlagnahmten den Audi R8 und den Mercedes AMG. Der BMW war in der Zwischenzeit von einem der Beschuldigten veräußert worden. Ebenfalls wurde den drei Hauptbeschuldigten vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen. Die Ermittlungen dauern an.