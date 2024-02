Medizinische Versorgung in Solingen Fachkräftemangel droht auch bei Kinderärzten

Es ist gerade einmal etwas mehr als zwei Wochen her. Während am Rosenmontag tausende Karnevalisten in der Solinger Innenstadt beim Rosenmontagsumzug ausgelassen feierten, herrschte einige Kilometer weiter nördlich ebenfalls Hochbetrieb. Allerdings war den Anwesenden beim Kinderärztlichen Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in dem eigens dafür vorgesehenen Containergebäude am Städtischen Klinikum Solingen an der Gotenstraße – im Gegensatz zu den Narren – weniger zum Feiern zumute.