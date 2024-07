Polizei prüft Zusammenhänge Explosion vor Café in der Solinger Nordstadt – führt Spur zu Drogenmafia?

So hieß es am Montagnachmittag aus Sicherheitskreisen, es sei zwar derzeit noch unklar, ob der Anschlag in Solingen mit den anderen Explosionen sowie der besagten Geiselnahme tatsächlich in Verbindung stehe. Gleichwohl werde unter anderem in diese Richtung ermittelt. Der Hintergrund könnte dabei in einer Auseinandersetzung zwischen in den Niederlanden sitzenden Drogenhändlern, die meist marokkanischer Herkunft sind, und einem arabischen Familienclan liegen. Dieser Clan ist auch in Solingen vertreten und soll sich im Besitz das Gebäudes in der Nordstadt befinden, vor dem sich am frühen Nachmittag des 25. Juni die verheerende Explosion ereignet hat.