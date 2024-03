Breitbandausbau in Solingen Experten raten zum Auftrag eines Glasfaser-Anschlusses

Viele Solinger scheinen derzeit verunsichert: Der Glasfaserausbau kommt in der Klingenstadt in seine heiße Phase. Vertreter von Telekommunikationsanbietern schellen verstärkt an Haustüren und möchten Bürger noch davon überzeugen, einen Breitbandanschluss zu bestellen. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, sagen Experten: Allerdings sollten die Solinger dabei einiges beachten.