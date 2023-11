Solinger FDP diskutiert über Katastrophenschutz Katastrophenschutz: „Jeder kann im Notfall mithelfen“

„Wir waren auf das Hochwasser schlecht vorbereitet in NRW. Wichtig sind Frühwarnsysteme. Das Land hätte viel früher warnen können“, zog Landespolitiker Pfeil zunächst ein ernüchterndes Fazit – welches nach Ansicht der Solinger Akteure aber nur bedingt für die Klingenstadt gilt. Denn wie Feuerwehrchef Müller betonte, sei Solingen seinerzeit durchaus gut aufgestellt gewesen. Allerdings, so Müller, sei auch hier nicht alles rund gelaufen. Es habe etwa Bürger gegeben, die anders als empfohlen reagiert und so sich und die Einsatzkräfte in Gefahr gebracht hätten.