Unternehmen Excit3D aus Solingen : Windrad-App für RWE entwickelt

Solingen Das Solinger Unternehmen Excit3D taucht für seine Kunden tief ein in virtuelle Welten, druckt für sie aber auch Modelle und Kleinserien aus – vom Kunstwerk bis zum Coronavirus.

Unternehmen Werner Koch, der ab 2015 das 3D-Netzwerk in Solingen aufbaute und vorher in der IT- sowie Telekommunikationsbranche tätig war, gründete 2017 mit seiner Ehefrau Katrin Burkatzki die Firma Excit3D. Der Spezialist für 3D-Modeling und -Druck sowie für Augmented und Virtual Reality steigerte die Zahl seiner Mitarbeiter seitdem von drei auf elf (Voll- und Teilzeit). Im Juli 2020 bezog Excit3D nach einer Zeit im GuT neue Räume an der Mankhauser Straße 1.

Riesen-Windräder in Jüchen an A 44n stehen weiterhin still

Wie geht es nun weiter? : Riesen-Windräder in Jüchen an A 44n stehen weiterhin still

Virtual und Augmented Reality eignen sich aber auch bestens für den Blick in die Zukunft. Auf der Messe Expo Real in München zeigte die E-Gruppe, ein Immobilienentwickler aus dem Ruhrgebiet, das mehrstöckige Gebäude „Europagarten“ in Herne – nicht, wie ursprünglich geplant, als 3D-Modell, sondern rein virtuell. Richtfest soll erst am 17. Dezember sein, aber das Team von EXCIT3D vollendete die Immobilie in gut einem Vierteljahr – als App. Koch: „Wir kombinieren Augmented Reality mit 360-Grad-Rundgängen. Mit der E-Gruppe werden wir weitere Immobilienprojekte durchführen.“ Frisch als Kunde kam Mitte des Jahres durch Vermittlung der codecentric AG RWE zu EXCIT3D. Die Renewables GmbH, nach eigener Darstellung „das zukünftige Powerhouse der RWE im Bereich der Erneuerbaren Energien“, ließ sich von den Ohligsern eine App programmieren, die ein sich bewegendes Windrad zeigt. „Man kann das Windrad per Handy in die Landschaft stellen“, erklärt Werner Koch. „Die App vermittelt Wissen, zeigt Möglichkeiten der Nutzung und der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks. Die App ist noch erweiterbar.“