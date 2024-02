Frau war früher für Solingen tätig Stalking oder Rosenkrieg? Ex-Mann angeklagt

Ein weiterer Vorwurf der Frau: Ihr Ex soll dem gemeinsamen Sohn einen Satz mit sexuellem Inhalt beigebracht haben. Angeblich soll der Junge diesen Satz dann in der Kita gesagt haben, die Mutter habe dazu Stellung nehmen müssen. Daraufhin hatte der Angeklagte sich an die Kita und erneut ans Erzbistum gewandt, um den Vorfall zu klären. Dabei stellte sich heraus: In der Kita hatte niemand gehört, dass der Junge so etwas gesagt haben soll.