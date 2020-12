Evangelischer Kirchenkreis Solingen : Kita an der Hofstraße schließt aus Kostengründen

Kita an der Hofstraße schließt aus Kostengründen

Merscheid Der Trägeranteil für Kindertageseinrichtungen ist für die Evangelische Kirche in Solingen dauerhaft nicht zu finanzieren. Der Kita-Betrieb in Merscheid soll 2022 eingestellt werden.

Die Evangelische Kindertagesstätte an der Hofstraße wird zum 31. Juli 2022 geschlossen. Das hat das Presbyterium der Merscheider Kirchengemeinde beschlossen. Die zweigruppige Einrichtung hält aktuell Plätze für 40 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren vor. Für das letzte Kita-Jahr 2021/22 sollen in Abstimmung mit der Stadt Solingen nur noch neue Kinder ab drei Jahren aufgenommen werden.

Mitarbeitende und Eltern wurden bereits über die neue Entwicklung informiert. „Für die Evangelische Kirche in Solingen ist der Trägeranteil für Kindertageseinrichtungen unter den Bedingungen des neuen Kinderbildungsgesetzes NRW dauerhaft nicht zu finanzieren“, sagt die Geschäftsführerin des Diakonischen Werks im Evangelischen Kirchenkreis Solingen, Ulrike Kilp.

„Wir stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand“, erklärte der Vorsitzende des Merscheider Presbyteriums, Pfarrer Dirk Stark. Seit Jahren seien die von der Gemeinde zu verplanenden Kirchensteuereinnahmen nicht mehr gestiegen, während nicht nur die Personalkosten gewachsen seien. Auch die Finanzierung der 2013 erfolgten Turmsanierung an der Kirche belaste den Gemeindehaushalt. Personalkosten seien in den vergangenen Jahren bereits drastisch reduziert worden. Im laufenden Jahr sei ein ausgeglichener Haushalt aber nur noch durch die Einnahmen eines Gebäudeverkaufs möglich gewesen, so Pfarrer Stark.