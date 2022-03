Kirchen in Solingen : Evangelische Gemeinden erarbeiten engere Zusammenarbeit

Solingen Die Evangelischen Gemeinden in Solingen rücken enger zusammen. Auf einer außerordentlichen Tagung des Kirchenkreises wurden Konzeptgruppen beschlossen, die die künftige engere Zusammenarbeit der Gemeinden planen sollen.

Es sei eine „wichtige Richtungsentscheidung“ der Synode des Evangelischen Kirchenkreises, schreibt Sprecher Thomas Förster in einer Mitteilung über die außerordentliche Tagung am Freitagabend in der Lutherkirche. Denn künftig wollen die Gemeinden enger zusammenarbeiten. Dazu beauftragten die Delegierten einstimmig vier Konzeptgruppen, die nun Vorschläge für eine künftig verbindliche gemeinsame Personal- und Finanzplanung erarbeiten sollen. „Das ist für uns ein echter Meilenstein“, sagte Superintendentin Ilka Werner zur verabredeten Grundausrichtung im Rahmen des laufenden Zukunftprozesses „Klingenkirche 2030“.

Die Konzeptgruppen sollen in den kommenden Monaten Vorschläge dazu erarbeiten, welche hauptamtlichen Personalstellen die Evangelische Kirche in Solingen ab dem Jahr 2030 in den Bereichen Pfarrdienst, Kirchenmusik, Gemeindediakonie sowie Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden und Kirchenkreis bereithalten soll. Hintergrund ist, dass die Synode durch einen Rückgang der Kirchensteuer mit weniger Finanzmitteln rechnet – genauer mit geschätzten 30 Prozent weniger in den kommenden acht Jahren. Dadurch werden, so der Krichenkreis, voraussichtlich Stellen wegfallen. Trotzdem wolle man weiterhin innovative Projekte ermöglichen.