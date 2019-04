Personalabbau in Solingen : Evangelische Kirche streicht Stellen

Dr. Ilka Werner ist Superintendentin des Kirchenkreises. Foto: Privat/privat (Archiv)

Solingen Auf die evangelischen Christen in der Klingenstadt kommen harte Zeiten zu.

Das ist das Ergebnis einer Klausurtagung, zu der sich die Mitglieder des Kreisynodalvorstandes (KSV) im Evangelischen Kirchenkreis Solingen jetzt im oberbergischen Nümbrecht getroffen haben.

Dabei wurde den Teilnehmern des Treffens schnell klar, dass die von der Landeskirche geplante Halbierung der Pfarrstellen von 2000 im Jahr 2010 auf nur noch 1000 im Jahr 2030 im gesamten Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland auch an Solingen nicht spurlos vorbeigehen wird. Im Gegenteil: So ist für die Klingenstadt eine weitere Reduzierung der augenblicklich 20 Pfarrstellen auf 13 Vollzeitstellen vorgesehen – was bedeutet, dass nach Abzug der übergemeindlichen Stellen für die Krankenhausseelsorge beziehungsweise für Leitungsfunktionen im Kirchenkreis am Ende gerade einmal zehn Pfarrer übrig bleiben werden.

In der Realität kommt dies einer Schwächung kleinerer Gemeinden gleich. Die Zeiten, in denen alle Gemeinden über mindestens eine Pfarrstelle, eine Kirche samt Gemeindehaus sowie über eine Kita verfügten, laufe jedenfalls aus, hieß es am Montag aus der Evangelischen Kirche. „Unsere Zukunftsaufgabe ist es nun, ein neues Modell zu gestalten, in dem unsere Gemeindemitglieder zuverlässig seelsorgerisch begleitet werden und mit dem wir den Menschen in unserer Stadt attraktive evangelische Angebote machen können“, sagte die Superintendentin sowie Vorsitzende des Solinger KSV, Dr. Ilka Werner, im Anschluss an die Tagung in Nümbrecht.