Europawahl 2024 in der Klingenstadt Grüne mit schweren Verlusten in Solingen

Die Grünen wiederum machten Ängste in der Bevölkerung, aber auch Fehler in der eigenen Kommunikation für das schlechte Wahlergebnis ihrer Partei verantwortlich. So seien die Themensetzungen etwa in Sachen Klimapolitik und Außenpolitik sowohl auf Bundes-, als auch auf EU-Ebene in den zurückliegenden Jahren durchaus richtig gewesen, sagte Solingens Stadtdirektorin Dagmar Becker (Grüne) am Sonntagabend. Allerdings sei es teilweise nicht gelungen, dies den Wählern zu vermitteln, bilanzierte Becker, die sich zudem über das Abschneiden der AfD „erschrocken“ zeigte.