„Six Bridges Rally“ mit Start in Müngsten Europa-Tour im 82er Granada aus Solingen

Info

Anmeldung Derzeit können sich noch Teams für zwei Rallyes anmelden: Die BND-Rallye startet am 1. Juni am LVR-Industriemuseum, Merscheider Straße 289, und endet am 9. Juni in Münster. Teilnehmen darf jedes Auto oder Motorrad, das älter als zehn Jahre ist. Auftakt der „Six Bridges Rallye“ ist wiederum am 7. September im Müngstener Brückenpark, wo das Fahrerfeld auch am 22. September wieder ankommen wird. Zugelassen ist dabei jedes Fahrzeug mit einem Alter von mindestens 15 Jahren. Elektroautos können bei beiden Rallyes ohne Altersbeschränkung mitfahren.

sixbridges-rally.de ">sixbridges-rally.de