Politik in Solingen Grüne wollen Parkgebühr fast verdoppeln

Dies wäre mithin eine Beinahe-Verdoppelung gegenüber dem augenblicklichen Preis von einem Euro fürs Parken in Innenstadtlagen. Wobei die Grünen in diesem Punkt ein Argument auf ihrer Seite glauben, ist die letzte Anhebung der Parkgebühren in Solingen doch schon eine ganze Weile her. Tatsächlich wurden die Entgelte fürs Parken in Solingen zuletzt im Jahr 1993 heraufgesetzt, sodass die Grünen die Ansicht vetreten wonach im Vergleich zum Busfahren mittlerweile eine Gerechtigkeitslücke klaffe.