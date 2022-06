Feuerwehr-Einsatz in Solingen : Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Zwei Bewohner haben am Dienstagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen vermutlich eine Rauchvergiftung erlitten. Schaulustige behinderten die Arbeit der Feuerwehr.

(or) Die Solinger Feuerwehr und die Polizei wurden am Dienstag um kurz vor 22 Uhr alarmiert. Laut Feuerwehr befand sich beim Eintreffen niemand mehr im Gebäude. Zwei Männer hatten Rauch eingeatmet und wurden sicherheitshalber im Krankenhaus untersucht. Die Polizei musste mehrere Schaulustige einer Brücker verweisen, damit die Feuerwehr genügend Platz für ihre Einsatzfahrzeuge wie eine Drehleiter hatte. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung ausgebrochen und schnell gelöscht. Der Schaden wird von der Polizei auf 5000 bis 10.000 Euro geschätzt. Das Gebäude wurde belüftet.

(red)