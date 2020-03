Hochwasser rund um Solingen : Eschbach-Pegel in Burg sinkt – Wasserstand der Wupper stabil

Foto: Gianni Gattus

Solingen Nach den heftigen Niederschlägen der vergangenen Tage herrscht – trotz sinkender Pegelstände – bei der Feuerwehr weiter erhöhte Aufmerksamkeit.

(or/uwv) Am Wipperkotten wurden sicherheitshalber Sandsäcke aufgeschichtet. Und auch in Unterburg herrschte nach wie vor Alarmstimmung. Die ergiebigen Regenfälle der zurückliegenden Zeit (Foto) haben auch am Donnerstag dafür gesorgt, dass die Feuerwehr in diesem Bereich weiterhin keine Entwarnung geben kann.

„Momentan sind die Pegelstände stabil. Es sind jedoch für die kommende Nacht noch leichte Regenfälle vorhergesagt, daher werden die kritischen Punkte weiterhin kontrolliert“, hieß es am Donnerstagvormittag aus der Leitstelle der Feuerwehr Solingen / Wuppertal, wo die Verantwortlichen die steigenden Pegelstände in der Region schon seit einigen Tagen mit wachsender Sorge beobachtet hatten.

So sorgten die Wassermassen des Eschbachs in Unterburg unter anderem dafür, dass sich an der Baustelle des Wupperverbandes für einen besseren Hochwasserschutz Rohre verschoben haben. Die Bauarbeiten ruhen seit Mittwoch. Ob die Stadt die Eschbachstraße nach fünfmonatiger Sperrung am morgigen Freitag wieder öffnen kann, steht noch nicht fest.

Immerhin gab es am Donnerstagmorgen aber auch positive Nachrichten. So war der Pegel Kellershammer des Eschbachs seit der Nacht wieder gesunken und lag in den Morgenstunden bei 48 Zentimetern. Der Pegel der Wupper zeigte einen Stand von 116 Zentimetern an.

