Pandemie in Solingen : Corona: Erstmals mehr Genesene als Infizierte

Solingen Coronavirus: Die Zahl der wieder Genesenen liegt in Solingen bei 115 Personen.

Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Solinger steigt zwar weiter an. So meldete die Stadt am Donnerstagmorgen insgesamt 199 bestätigte Fälle für die Klingenstadt – was im Vergleich zum Vortag ein Plus von vier Personen entspricht.