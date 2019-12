Ansichtssache : Ein erster Dämpfer für den Batterie-Obus

Solingen Der BOB braucht Zeit, soll er in Solingen zum Erfolg werden. Dies müssen Befürworter wie Zweifler begreifen.

Die Nachricht, dass die neuen batteriebetriebenen Obusse (BOB) auf der Linie 695 bis Januar zunächst einmal eine Zwangspause einlegen müssen, ist zwar ärgerlich. Besonders überraschen müssen die Schwierigkeiten aber nicht. Denn es liegt quasi in der Natur der Sache, dass eine neuartige Technik Kinderkrankheiten mit sich herumschleppt. Weswegen es ja Probephasen gibt, in denen die Systeme auf Herz und Nieren geprüft werden.

Parallel zeigen die partiellen, vor allem an den Nachmittagen nach mehreren Betriebsstunden auftretenden Probleme mit dem Ladezustand der modernen Batterien jedoch auch, dass der Weg hin zu einem dieselfreien ÖPNV in Solingen noch steinig ist. Dementsprechend sollte der erste Dämpfer für den BOB all jenen, die schon jetzt von in Gänze elektrischen Bussen träumen, als Warnung dienen. Weder in Solingen, noch anderswo lässt sich der Verkehr von heute auf morgen revolutionieren. In der Regel geht es schrittweise voran – Rückschläge sind erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen.