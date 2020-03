Pandemie : Erster Coronavirus-Toter in Solingen

Erster Coronavirus-Toter in Solingen

Solingen Ein Mann ist im Krankenhaus Bethanien gestorben, der dort wegen einer Infektion mit dem Coronavirus eingeliefert worden war.

Die Klingenstadt hat den ersten Toten im Rahmen der Corona-Krise zu beklagen. Wie Oberbürgermeister Tim Kurzbach am Freitagnachmittag mitgeteilt hat, ist jetzt im Krankenhaus Bethanien ein Mann gestorben, der zuvor wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in das Krankenhaus eingeliefert worden war.

Der Verstorbene litt an einer Vorerkrankung und kam nicht aus Solingen, sondern von außerhalb der Klingenstadt. „Es handelt sich um keinen Solinger Bürger“, sagte OB Kurzbach, der auch angesichts dieses Todesfalls noch einmal eindringlich an die Bevölkerung appellierte, sich an die getroffenen Maßnahmen und angeordneten Einschränkungen zu halten.