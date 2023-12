Künstlerin aus Solingen Hier wird das Sehen zur Freude

„Das Auge fährt Achterbahn“ – so lautet der Titel des Textes von Gisela Elbracht-Iglhaut in der gerade im Berliner Distanz Verlag erschienenen ersten Monografie zum Werk der in Solingen geborenen Künstlerin Sandra Schlipkoeter. Die Publikation „Interferenzen“ der seit vielen Jahren in Berlin lebenden Malerin, Bildhauerin und Grafikerin dokumentiert in Wort und Bild hervorragend auch die Ausstellung „Linie“, die die Direktorin des Solinger Kunstmuseums der Künstlerin 2021 eingerichtet hatte – unter extrem erschwerten Bedingungen.