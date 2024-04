Kommunalpolitik Erneuter Wechsel in Solinger Grünen-Fraktion

Die Fluktuation in der Ratsfraktion der Solinger Grünen geht weiter. Nachdem es in der laufenden Wahlperiode seit Herbst 2020 bereits den einen oder anderen Wechsel in der personellen Zusammensetzung der Fraktion gegeben hat, wird nun Horst Poschen anstelle von Felix Siegert in den Rat nachrücken. Das haben die Grünen in dieser Woche in einer Mitteilung bekannt gegeben.