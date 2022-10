S 1 und S 7 betroffen : Erneut Zugausfälle auf den S-Bahnen der Region

Solingen / Remscheid Bahnkunden mussten am Dienstag einmal mehr viel Geduld aufbringen. Am Vormittag kam es zunächst zu Ausfallen auf der S 1 zwischen Düsseldorf und Solingen, nachdem zuvor Vandalen den Zugverkehr unterbrochen hatten. Und am Mittag führte auch noch ein Polizeieinsatz auf der S 7 zu Verzögerungen.

Der Bahnverkehr im Großraum Solingen kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem es bereits in den zurückliegenden Wochen immer wieder zu Verspätungen und Ausfällen gekommen ist, sind am Dienstag sowohl die S 1, als auch die S 7 erneut von Einschränkungen betroffen gewesen, so dass Pendler entweder zu spät oder gar nicht zu ihren Fahrzielen gelangten.

Wie das Internetportal zuginfo.nrw am Vormittag meldete, musste gegen 9.15 Uhr zunächst der Zugverkehr auf der Strecke der S 1 zwischen Düsseldorf und Hilden eingestellt werden. Als Grund für die Behinderungen wurden Vandalismusschäden angegeben. Die S-Bahnen aus Richtung Duisburg Hauptbahnhof endeten und begannen darum bis in den Nachmittag hinein am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Was wiederum Teilausfälle zwischen Düsseldorf und dem Solinger Hauptbahnhof in Ohligs zur Folge hatte. Die Bahn richtete in dem betroffenen Bereich einen Ersatzverkehr mit Taxis ein.

Darüber hinaus kam es am Mittag auch noch zu Ausfällen auf der S 7. Der Grund hierfür war ein größerer Polizeieinsatz in Solingen. Wie eine Sprecherin der Polizei später mitteilte, dauerte der Einsatz etwas mehr als eine Stunde und konnte gegen kurz vor 14 Uhr beendet werden. Die Strecke der S 7 war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Die Züge hielten am jeweils nächsten Bahnhof und warteten dort auf die Weiterfahrt. .

(or)