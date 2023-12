Einsatz in Solingen Wasserrohr geborsten in Höhe Peter-Höfer-Platz

Ursache ist ein Wasserrohrbruch, der sich am Freitag, 8. Dezember, ereignet hat. Eine Fahrspur in Richtung Innenstadt ist gesperrt, ebenso der Gehweg auf dieser Seite. Die Stadtwerke waren noch am Freitag vor Ort, um das Leck zu schließen und die Ursache zu ermitteln. Danach werde geklärt, welche Reparaturarbeiten an der Straße notwendig sind.