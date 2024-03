VRR-Stationsbericht Erneut schlechte Noten für Solinger Bahn-Haltepunkte

Es ist gerade einmal wenige Wochen her, da zeigte sich die Deutsche Bahn AG mit den Zuständen auf und an den Solinger Bahnstationen durchaus zufrieden. So hieß es im Januar vonseiten des Konzerns, dass in der Region noch nie so viele Top-Noten erteilt worden seien wie zuletzt. Und auch an den Bahn-Haltepunkten in der Klingenstadt habe es in jüngerer Vergangenheit Verbesserungen gegeben, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage – wobei die Stationstester, die im Auftrag des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) unterwegs sind, von diesem positiven Trend noch nichts bemerkt haben.