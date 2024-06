Feuer in Wohnhaus Erneut Brandstiftung in Solingen – Mordkommission ermittelt

Zwar hatten es einige der Hausbewohner zwischenzeitlich geschafft, sich ins Freie zu retten. Aber zeitgleich befanden sich immer noch etliche Menschen in dem Gebäude, die wiederum lautstark um Hilfe riefen. So drang nämlich aus mehreren Fenstern an der Vorder- sowie Rückseite des dreigeschossigen Hauses dichter Rauch. Und auch die Fluchtwege im Treppenhaus waren durch die Flammen und den Rauch schon weitgehend abgeschnitten, weswegen den Kräften der Feuerwehr am Ende nichts anderes übrig blieb, als die in den Wohnungen wie in einer Falle sitzenden Bewohner, darunter auch zwei Familien mit Kindern, mit Hilfe einer Drehleiter in Sicherheit zu bringen.