Stadtwerke Solingen leiten Sicherheitsmaßnahmen ein Erneut Algen in Solinger Sengbachtalsperre – noch keine Gefahr für Trinkwasser

Rund zehn Jahre, nachdem in der Solinger Sengbachtalsperre erstmals die Burgunderblutalge aufgetreten ist, haben Mitarbeiter der Stadtwerke Solingen (SWS) in den vergangenen Tagen erneut eine Algenpopulation im Bereich des Talsperren-Überlaufs feststellt und umgehend entsprechende Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet – wobei die Fachleute bei den Stadtwerken sicher sind, dass die Trinkwasserversorgung aus der Sengbachtalsperre, anders als im Jahr 2013, dieses Mal nicht in Gefahr ist.