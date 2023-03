Ermittlungen zu Kita in Solingen laufen weiter Klingenbande: Weiter Vorwürfe von Eltern

Gut ein Jahr, nachdem Vorwürfe der Gewaltanwendung gegen eine damalige Erzieherin der städtischen Kita Klingenbande in unmittelbarer Nähe zum Solinger Rathaus in der Stadtmitte laut geworden sind, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Das hat der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert, am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.