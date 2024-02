Größtes Volksfest im Bergischen Land Stadt Solingen beendet Baustelle rechtzeitig – Dürpelfest startet im Mai neu durch

Solingen · Jetzt ist es amtlich: Die Baustelle an der Düsseldorfer Straße wird rechtzeitig fertig, sodass dem Dürpelfest in Ohligs in diesem Jahr nichts mehr im Weg steht. Vom 24. bis 26. Mai werden wieder bis zu 100.000 Besucher aus der ganzen Region in dem westlichsten Stadtteil Solingens erwartet.

26.02.2024 , 14:10 Uhr

Im Jahr 2022 war es fast schon wieder so voll wie vor der Corona-Krise. Nachdem das Dürpelfest 2023 erneut hatte abgesagt werden müssen, wollen die Veranstalter in diesem Jahr endgültig neu durchstarten. Fotos (2): Meuter Foto: Peter Meuter