Fraktionen haben sich geeinigt Erhöhung der Kita-Gebühren in Solingen ist erst mal vom Tisch

Den Liberalen schwebt vielmehr eine stufenweise Erhöhung der Beiträge vor. So könnten die Gebühren im nächsten Jahr erst einmal um 30 Prozent steigen und dann in den Folgejahren weiter moderat erhöht werden. Darüber hinaus fordert die FDP, die Übermittagsbetreuung in der Schule zukünftig in die Beitragssatzung der Stadt aufzunehmen. Dies sei nämlich ebenfalls eine Frage der Gerechtigkeit. „Für die Übermittagsbetreuung müssen die Eltern gesondert zahlen. Damit profitieren sie nicht von der Geschwisterkinderregelung und müssen den vollen Beitragssatz zahlen“, betonte Brattig.