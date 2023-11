Nichtrepräsentative Befragung Stadt Solingen legt Resultate von Corona-Umfrage vor

Eine im Frühjahr vom Solinger Stadtdienst Gesundheit und der städtischen Statistikstelle initiierte Befragung unter knapp 1000 Personen legt unter anderem den Schluss nahe, dass sich die große Mehrheit der zum ersten Mal mit dem Coronavirus Infizierten ungeachtet einer Corona-Schutzimpfung trotzdem mit dem Virus angesteckt hat. So hat die Auswertung der allerdings nicht repräsentativen Umfrage bei den zuvor infizierten Teilnehmern eine Quote von über 85 Prozent mit mindestens zwei Impfungen ergeben. 12,8 Prozent der Befragten gaben wiederum an, zum Zeitpunkt ihrer ersten Corona-Infektion nicht geimpft gewesen zu sein.