Großprojekt in entscheidender Phase Erdmassen weichen neuer Bahnbrücke in Heiligenhaus

Die wichtige und vor allem notwendige Erneuerung der Bahnbrücke über die Straße Hofermühle in Heiligenhaus ist in die entscheidende Phase getreten: Seit dem vergangenen Donnerstagabend laufen die intensiven und arbeitsreichen Vorbereitungen, um die bereits im vergangenen Jahr vorgefertigte Brücke in den Bahndamm einzuschieben.