Ausstellung in den Güterhallen : Künstler aus Amsterdam zu Gast in der SK

Annegien Haselager, Nell Berger und Jan Pronk (v.l.) stellen ab Sonntag in der Galerie der Solinger Künstler in den Güterhallen aus. Foto: Schneider-Mombaur

Solingen Fotografie, Objekte, Malerei und Zeichnungen von drei künstlerischen Temperamenten fügen sich zu einer spannenden Ausstellung.

Ausstellung: Die Präsentation „Entspringen“ von Annegien Haselager, Nell Berger und Jan Pronkist vom 6. Juni bis 7. Juli in der Galerie SK, Alexander-Coppel-Str. 44, in den Güterhallen zu sehen.

Wiederholung und doch Veränderung, die Erfahrung von Zeit und Bewegung als Charakteristikum des Lebendigen, das sind Nell Bergers Themen, die sie auch in dreidimensionale Formen übersetzt. Wie Wespennester oder Pilze sprießen weiße kugelförmige Papierobjekte aus Wandecken oder tanzen über Galeriewände hoch über den Arbeiten ihrer Künstlerkollegen. Spielerisch wirkt ihre Präsentation und verweist auf Bergers Ausbildung an der Theaterschule Amsterdam .

Natur, insbesondere Naturlandschaft, ist auch das Thema von Annegien Haselanger. Die ausgebildete Fotografin lässt die Abbildungs- und Darstellungsfunktion der Fotografie hinter sich und entwickelt sich in Richtung freie künstlerische Arbeit. In ihrem Projekt Wetterhorn experimentiert sie mit Prints der Schweizer Berglandschaft auf verschiedenen Papieren, zerstört die Hochglanzoberfläche der Fotografie durch bewusst eingesetzte Störungen, Zerknitterungen, Zerschneidungen, um dann die Dekonstruktionen in neue Formen zu überführen. Speziell für die Ausstellung in der Galerie SK hat sie vor Ort ein ca. vier Meter hohes plastisches raumgreifendes Papiergebilde gestaltet, das aus verschiedenen schwarz-weißen Fotoprints der Bergmotive des Wetterhorns besteht. „Das Relief komprimiert für mich die Vielfalt der bewegenden Erlebnisse in den Schweizer Alpen, Licht, Kontraste, Höhe, Dimension“, erläutert die an der Fotoakademie Amsterdam ausgebildete Künstlerin.