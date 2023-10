Stadt Solingen hofft nach Insolvenz auf Rettung Entscheidung zur Zukunft des Freibades Ittertal naht

Voraussetzung für eine Sanierung des Freibades bleibt indes, dass das Bad weiterhin existiert. Geht es nach dem Willen der Stadt, soll auch in Zukunft der Förderverein Wald als Betreiber der Freizeitanlage fungieren. Dessen Vorsitzender Hartmut Lemmer skizzierte am Montagabend in der BV noch einmal die Hintergründe der Insolvenz bei der Fördervereins-Tochter Neue Arbeit Ittertal. So habe gleich ein ganzes Bündel an Einflussfaktoren eine Rolle gespielt, sagte Lemmer, der in diesem Zusammenhang etwa auf gestiegene Tarifgehälter verwies. Ferner seien aber auch die Energiekosten in die Höhe geschnellt. Und parallel habe die Arbeitsagentur spürbar die Mittel für die Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser gestrichen, so dass den Verantwortlichen am Ende nichts anderes übrig geblieben sei, als die Notbremse in Form der Insolvenz zu ziehen, so Hartmut Lemmer.