Nach Bürgerbeschwerde Stadt Solingen wird aktiv am Engelsberger Hof

Bei gutem Wetter sind die Wiesen rund um den Engelsberger Hof beliebt. Viele Familien kommen, um dort den Tag zu verbringen und zu grillen. Neben zahlreichen Kletter- und Spielgelegenheiten gibt es dort Tischtennisplatten, ein Basketballfeld und genügend Fläche, um Fußball zu spielen. Außerdem befindet sich in der Freizeitanlage am Rande der Ohligser Heide einer von zwei öffentlichen Grillplätzen in Solingen. Für die einen eine Freude, eine Flucht aus dem Alltag.