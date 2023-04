Energiesparen in Solingen Wieder Licht an Stadt-Fassaden

Solingen · Mit dem Auslaufen der Energiesparverordnung des Bundes am 15. April werden auch städtische Gebäude in Solingen – in Abhängigkeit von der Dämmerung – wieder angestrahlt sein.

05.04.2023, 16:05 Uhr

Das Klingenmuseum soll ab kommender Woche wieder ab 18 Uhr angestrahlt werden. Foto: Peter Meuter

Am Solinger Rathaus zum Beispiel soll die Beleuchtung von 18 bis 23 Uhr und von 5 bis 8 Uhr über eine Zeitschaltuhr und einen Dämmerungsschalter gesteuert werden. Das Deutsche Klingenmuseum (Foto) wird von außen zwischen 18 und 8 Uhr beleuchtet sein, die Vitrinen innen zu den Öffnungszeiten täglich – außer montags – zwischen 10 und 17 Uhr sowie freitags von 14 bis 17 Uhr. Ein Effekt der Abschaltung seit Inkrafttreten der Verordnung im September lasse sich nicht benennen, heißt es von der Stadt. Der Stromverbrauch für die öffentlichen Gebäude sei aber im letzten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent gesunken. 18 Bilder So leuchtet Solingen bei Nacht 18 Bilder Foto: Peter Meuter In puncto Heizenergie habe die Einsparung der Stadt im gleichen Zeiraum witterungsbereinigt bei 23 Prozent beziehungsweise 350.000 Euro gelegen. In Verwaltungsgebäuden sei der Verbrauch sogar um 35 Prozent und somit um Heizenergie im Wert von 40.000 Euro gesunken.

(ied)