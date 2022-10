Tiere brauchen Wärme : Solinger Tierparks können nur wenig Energie sparen

Wenn es draußen kalt wird, brauchen die Erdmännchen zusätzliche Wärme. Im Tierpark Fauna werden sie dazu mit Wärmelampen angestrahlt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Solinger Tierparks haben nur wenig Möglichkeiten, Strom und Gas einzusparen. Für das Wohlbefinden vieler Tiere müssen sie eine bestimmte Temperatur gewährleisten. Das sei mit den aktuellen Preisen nur bedingt lange leistbar, sagen sie.

Gespart werde zurzeit am meisten bei den Menschen, nicht bei den Tieren, sagt Linda Bunzenthal, Zoologische Leitung im Tierpark Fauna. Im Büro, den Aufenthaltsräumen und der Tierparkschule bleibe es jetzt kühler. In den Gehegen und Ställen wiederum seien bereits Heizungen und wärmendes UV-Licht im Einsatz, um die Temperaturen konstant zu halten. „Die Tiere brauchen das, was sie brauchen“, so Bunzenthal.

Angesichts der stark gestiegenen Energiekosten und dem Appell, den Verbrauch zu reduzieren, machen sich auch die Solinger Tierparks Gedanken über Einsparpotenziale. Doch das ist eine Gratwanderung, denn viel können sie nicht tun, ohne ihre Tiere widrigen Bedingungen auszusetzen, wie die beiden Tierparks erklären.

Info Besonders Winter sind Spenden willkommen Zeiten Die beiden Solinger Tierparks haben noch bis Ende Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ab November schließt die Fauna schon um 16.30 Uhr, der Vogelpark schließt im November um 17 Uhr, ab Dezember um 16 Uhr. Spenden Die Parks freuen sich über Unterstützung in Form von Spenden. Informationen dazu gibt es bei den Tierparks oder online unter tierpark-fauna.de beziehungsweise solinger-vogelpark.de.

„Es wird zumindest mehr von uns darauf geachtet, die Türen auch wirklich zu schließen oder die Lichter auszuschalten“, sagt Bunzenthal. Für viele Lampen könne man beispielsweise kürzere Leuchtzeiten einstellen, die sich stärker an den Öffnungszeiten des Gräfrather Parks orientieren. Im Bereich der Tiere sei die Fauna derzeit bei den Reptilien etwas sparsamer. „Die machen eh Winterruhe.“ Sie sind exotherme Tiere, „die richten sich nach der Außentemperatur“, erklärt Bunzenthal. Das heißt, dass sie sich in der kalten Jahreszeit kaum bewegen und zum Teil bis zu einem halben Jahr versteckt in einer Ecke hocken. „Das ist ja auch gesund für die“, sagt Bunzenthal. Die Winterruhe gehöre zum normalen Rhythmus der Tiere, sorge für den Abbau von Giftstoffen und eine Regulierung des Hormonhaushalts. Trotzdem seien Reptilien in der Regel die Tiere in der Fauna, bei denen der Energieverbrauch am höchsten liege. Denn bei kaltem Wetter sind sie auf wärmendes UV-Licht angewiesen. „Da geht am meisten Strom drauf. Man kann aber keine LEDs nehmen, weil die keine Wärme abgeben.“

Bei anderen Tieren, beispielsweise bei den Schweinen und Papageien sowie in der Fasanerie gebe es eine Fußbodenheizung. „Hier achten wir gerade darauf, einen dünneren Bodengrund auszulegen, weil wir dann weniger heizen müssen.“ Insgesamt seien das aber alles Kleinigkeiten. „Wir sind einfach vorsichtiger. Man kann vieles ein bisschen runterdrehen, aber man muss sich eben auch den Tieren anpassen.“

Einfacher sei das bei den einheimischen Tieren. „Bei den Schafen oder Ziegen legen wir etwas mehr Stroh aus“, sagt Bunzenthal. Die Tiere seien aber besser an die kälteren Temperaturen angepasst. Besonders gelte das für das Damwild. „Die haben keine Ställe, die leben ja im Wald. Da muss man nur gucken, ob deren Wasser gefriert, wenn es sehr kalt wird.“

Ähnlich ist das im Vogel- und Tierpark in Ohligs. Dort sind es die Ziegen, die am sparsamsten in Sachen Energieversorgung sind. „Bei ihnen wird eigentlich gar nicht geheizt. Da müssen wir höchstens mal Rotlichtlampen einschalten“, sagt der stellvertretende leitende Tierpfleger André Hartig. Viel Wärme brauchen hingegen exotischere Vogelarten wie die Aras. Das Vogelhaus werde am meisten geheizt, so Hartig, bei den Papageien müsste man beispielsweise eine Temperatur von 12 bis 17 Grad halten. „Da haben wir so gut wie keinen Einfluss drauf“, so Hartig. Daher hänge der Energieverbrauch des Tierparks vor allem davon ab, wie kalt Herbst und Winter werden.

Wetterabhängig sei der Park dabei in zweierlei Hinsicht. „Wir sind ja auf die Besucher angewiesen, die das Geld in die Kassen reinspielen. Die kommen aber natürlich eher bei gutem Wetter.“ Je härter der Winter also wird, desto schwerer werde es auch, die dann besonders hohen Kosten zu decken, sagt der Tierpfleger. „Es wird ein Einschnitt werden, aber wirklich kritisch sehe ich es nicht. Der größte Batzen wird die Gasabrechnung.“ Immerhin sei der Sommer gut gewesen, sodass in der Zeit wenig verbraucht wurde. „Unsere Gastanks sind noch relativ voll.“ Andererseits habe man wegen des Füllstands nicht frühzeitig zu noch günstigeren Preisen nachkaufen können, was sich jetzt bemerkbar machen werde, fürchtet Hartig. Was genau die steigenden Preise für den Vogelpark bedeuten, könne er noch nicht einschätzen. „Wir werden das schon hinkriegen. Aber wir müssen halt gucken, wo wir eventuell doch noch etwas einsparen könnten.“