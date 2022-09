Angst vor kaltem Winter : Energiekrise bereitet Solinger Einzelhandel Sorgen

Bäckereien gehören durch ihre großen Öfen zu den Unternehmen, die besonders unter den gestiegenen Energiekosten leiden. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Solingen Die Wirtschaft in Solingen und Umgebung sorgt sich vor dem anstehenden Winter. Der Handelsverband sieht den Einzelhandel angesichts der Energiekrise vor schweren Zeiten, warnt aber vor verallgemeinernden Prognosen.

Mit den sinkenden Temperaturen steigt die Angst vor einem kalten Winter. Mehr als die Hälfte der deutschen Handelsunternehmen sieht die eigene Existenz bedroht. Das ergab eine Befragung des Handelsverbands Deutschland unter 900 Unternehmen aller Standorte, Branchen und Größenklassen. Seit Jahresbeginn seien die Energiekosten im Einzelhandel demnach um durchschnittlich rund 150 Prozent gestiegen. Auch in Solingen leide der Handel unter den gestiegenen Kosten, sagt Ralf Engel, Leiter der Wuppertaler Geschäftsstelle des Handelsverbands Rheinland. Genaue Zahlen für die Region würden derzeit zwar nicht vorliegen, es würde ihn jedoch „wundern, wenn es in Solingen anders wäre als im Bundesschnitt“, sagt Engel auf Anfrage unserer Redaktion. Immerhin hätten alle Unternehmen mit den gleichen Problemen zu kämpfen.

Trotzdem sei es schwierig, die Lage im Detail zu überblicken, da die Händlerinnen und Händler jeweils individuelle Energiebedingungen hätten, sagt Engel weiter. Es werde auf unterschiedliche Arten geheizt, auch der Stromverbrauch sei verschieden hoch, abhängig zum Beispiel von Art und Umfang der Reklame. „Es gibt auch Unternehmen, die wiederum schon vor Jahren auf Wärmerückgewinnung gesetzt haben und davon jetzt profitieren.“ Andere müssten nun gucken, wie und zu welchen Konditionen sie ihre laufenden Verträge verlängern oder Neuverträge abschließen könnten.

Info Steigende Energiekosten machen sich bemerkbar Umfrage In der Befragung durch den Handelsverband Deutschland gaben 86 Prozent der Befragten an, sie könnten die gestiegenen Energiekosten nicht vollständig an die Verbraucher weitergeben. Ein Viertel der Einzelhändler hatte demnach Probleme, Energieverträge zu verlängern oder neu abzuschließen. Drei Viertel der Befragten planen, verstärkt Energie einzusparen.

„Die eigentlichen Auswirkungen wird man erst noch merken“, sagt auch Ole Kirschner, Geschäftsführer der Creditreform Solingen. Immerhin gebe es viele Unternehmen, deren Energieverträge eine Preisanpassung erst mit Verzögerung vorsehen. Nicht nur der Einzelhandel bange vor dem Winter, die Energiekrise treffe die gesamte Wirtschaft. Überall herrsche Unsicherheit. „Sorgen haben wir natürlich alle, beruflich wie privat. Aber zumindest ist mir noch nicht bekannt, dass die Wirtschaft vor dem Kollaps steht“, sagt Kirschner. Besonders betroffen seien energieaufwendige Branchen wie Bäckereien oder das metallverarbeitende Gewerbe.

Ralf Engel sieht zudem ein weiteres Problem auf die Händlerinnen und Händler zukommen: „Ich gehe davon aus, dass einige von ihnen Mietverträge haben, die eine Wertsicherungsklausel beinhalten.“ Damit werde eine automatische Anpassung des Mietpreises an gestiegene Lebenskosten ermöglicht. Solche Klauseln seien in gewerblichen Verträgen nicht unüblich, so Engel. „Ich fürchte, das haben viele nicht auf dem Schirm. Man weiß noch nicht, wie flexibel die Vermieter damit umgehen“, sagt er. Möglich sei also, dass Handelsunternehmen zusätzlich zu den gestiegenen Nebenkosten künftig auch an die Inflation angepasst Mieten zahlen müssen.

Ob es zu einer Pleitewelle in Solingen kommen werde, könne er nicht einschätzen, so Engel. Dafür seien die jeweiligen Belastungen durch die Energiekrise zu individuell. Auch die Entlastungspakete des Bundes sehe er in diesem Zuge kritisch. „Das Problem mit Entlastungen ist, dass sie immer erst im Nachhinein kommen.“ Eine Preisdeckelung für Strom und Gas wiederum sei ein „zweischneidiges Schwert“. Dadurch fehle der Anreiz zum Sparen. „Aber für die Gewerbetreibenden wäre es besser, wenn die hohen Kosten gar nicht erst entstehen“, so Engel.

Ole Kirschner zweifelt die Entlastungspakete mit Blick auf eine Unterstützung der Wirtschaft ebenfalls an. „Die sind eher auf Privatpersonen ausgerichtet. Das war ja auch die größte Kritik am dritten Paket, dass man die Unternehmen ein bisschen vernachlässigt hat.“ Trotzdem sei Hilfe – wie es sie schon in der Corona-Krise gegeben habe – wichtig, auch da aktuell eine sinkende Kauflaune zu beobachten sei, die Unternehmen mit direktem Kundenkontakt zusätzlich belaste.