Energiekrise in Solingen : Diese Maßnahmen sind geplant

Solingen Mit folgenden Sparmaßnahmen will die Stadt Solingen in ihren eigenen Bereichen den Verbrauch von Energie reduzieren, um auf diese Weise über den Winter kommen.

Heizung und Lüftung In der Verwaltung wird die Temperatur tagsüber auf 19 Grad Celsius festgelegt. Die Heizzeiten werden reduziert.In Schulen und Kitas beträgt die Temperatur 20 Grad. Die Heizungen laufen dort montags bis freitags bis 16 Uhr. In Sporthallen wird auf 17 Grad gedrosselt. Beheizt werden nur Umkleiden. Der Rathaus-Empfang ist montags bis donnerstags nur noch von 7.30 bis 17 Uhr, freitags von 7.30 bis 14 Uhr offen. Die Lüftungen werden analog der Heizzeiten reduziert. Ausnahme sind Sporthallen. Die Wassertemperatur in Bädern wird gesenkt – im Klingenbad auf 26, am Vogelsang auf 28 Grad.