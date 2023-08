Mehr Wärmepumpen für Solingen – aber wohin damit? Energie-Ärger für Hausbesitzer in der City

Es ist ein typisches Miethaus für die Solinger Innenstadt. Erbaut wurde es 1956 und hat ein Ladenlokal im Erdgeschoss. Es ist ein wenig in die Jahre gekommen, aber vielleicht auch gerade deswegen attraktiver Wohnraum für Menschen, denen das Geld nicht so locker in der Tasche sitzt: Ein Quadratmeter Wohnfläche kostet in diesem Gebäude am Entenpfuhl zwischen fünf und sechs Euro.