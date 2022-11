Empfang der Bergischen IHK in Solingen Neue Veranstaltungsstätte – alte Themen

Alte beziehungsweise seit Jahren bestimmende Themen standen beim Empfang der Solinger Wirtschaft, darunter waren auch viele Gäste aus Politik und Verwaltungen, in einer Diskussionsrunde einmal mehr auf der Tagesordnung. Moderiert von Thorsten Kabitz (Radio RSG) diskutierten IHK-Präsident Henner Pasch, Oberbürgermeister Tim Kurzbach, IHK-Vizepräsident Jan Coblenz vom Verpackungsspezialisten Brangs + Heinrich sowie Gloria Göllmann (Kreativ-Team Gläaserne Werkstatt) und Felicia Ullrich (U-Form-Verlag) über Fachkräftemangel, Strukturwandel Standort-Entwicklung, Stimmung in der Wirtschaft, Zufriedenheit mit der Stadt oder die Digitalisierung. Appelliert wurde aber auch an die Eigenverantwortung. „Jeder muss selber mutig mit anpacken und nicht fragen, wer was tun kann“, sagt Oberbürgermeister Tim Kurzbach.