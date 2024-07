Start ins neue Kindergartenjahr Elterntaxis – Solinger Lehrerverband schlägt Alarm

Die Schülerinnen und Schüler werden es bedauern – aber am zurückliegenden Wochenende war sozusagen Halbzeit. Die erste Hälfte der diesjährigen Sommerferien ist bereits rum. Und der Tag, an dem der Unterricht beginnt, rückt unaufhaltsam näher. In genau drei Wochen, am Mittwoch, 21. August, geht auch in Solingen wieder die Schule los, während das neue Kindergartenjahr 2024/2025 sogar schon am Donnerstag dieser Woche startet.