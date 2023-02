Kinderbetreuung in Solingen Kritik an Online-Vergabe von Kitaplätzen

Die Verzweiflung ist groß. Ein halbes Jahr vor dem Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August stehen viele Eltern weiter ohne Betreuungsmöglichkeit da. Wobei inzwischen auch das Vergabesystem der Stadt in die Kritik gerät. Denn obwohl man im Portal „Kita-Online“ unter 96 Einrichtungen unterschiedlicher Träger wählen kann, bleibt die Suche oft ohne Erfolg – sodass vor allem Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, sowie Alleinerziehende nach wie vor nicht wissen, wie es nach dem Sommer weitergeht.