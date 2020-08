Sieben Oberbürgermeister-Kandidaten in Solingen : Elf Parteien und Wählergruppen treten bei Kommunalwahl an

Elf Parteien und Wählergruppen treten bei Kommunalwahl an

Sieben Oberbürgermeister-Kandidaten in Solingen

Solingen Der Wahlausschuss traf sich am Montag im Bürgersaal der Stadtkirche am Fronhof. Ein OB-Kandidat hatte zu wenig Unterstützer-Stimmen.

Sieben Kandidaten gehen ins Rennen um den Chefposten der Stadtverwaltung. Die formalen Voraussetzungen dafür schuf am Montag der Wahlausschuss, der im Bürgersaal der Stadtkirche am Fronhof tagte. Hier wurden auch die Wahlvorschläge und deren Zulassung für die Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, sowie die Wahl zum Zuwanderer- und Integrationsrat (Zuwi) behandelt.