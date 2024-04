Deutsche Meisterschaft Elf Dinge, die sich in Solingen in der Bayern-Ära verändert haben

Es ist schon lange her. Im bislang letzten Jahr, in dem Bayern München nicht Deutscher Meister wurde, waren Kinder, die heute eine weiterführende Schule besuchen, noch nicht geboren. 2011 / 12 holte mit Borussia Dortmund letztmals ein Team den Titel, das nicht FC Bayern hieß. Was folgte, waren elf Spielzeiten, in denen der Meister stets aus München kam, ehe Bayer Leverkusen die Serie nun beendete. Dabei sind aber nicht nur Babys und Kinder von damals groß geworden. Auch in Solingen ist die Zeit nicht stehen geblieben, wie ein Blick zurück ins Jahr 2012 zeigt.