Einzelausstellung im Kunstmuseum Solingen Holz ist Ela Schneiders Element

Ein Geschenk ist es im wahrsten Sinne des Wortes, denn Schneider erhält ihr Material oft von Privatleuten, die im Garten Bäume fällen müssen. „Es spricht sich schnell herum, dass ich heimische Obstgehölze besonders gern verarbeite“, ergänzt die Solingerin. Die Werkgruppe der „Steine“, perfekt gewölbte, rundgeschliffene und anschließend geölte Objekte unter dem Titel „Und was sammelst du?“ finden sich in großer Zahl in der Ausstellung. Als Steinkaskaden ergießen sie sich über die Treppe in den Raum. Jeder von ihnen hätte das Zeug, als Unikat auf einem Sockel zu liegen. Aber Ela Schneider will die Fülle, will die Quantität, wie der fanatische Sammler, der nie genug bekommt. „Ich sammele eben Steine“, lächelt sie verschmitzt.