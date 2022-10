Saisonstart in Solingen : In der Eissporthalle hat eine neue Ära begonnen

Am Samstag wurde die Halle an der Birkerstraße unter dem neuem Betrieber Solingen Eissport gGmbH eröffnet. Foto: Meuter Foto: Peter Meuter

Solingen Seit Samstag flitzen wieder jung und alt auf Kufen über die Solinger Eisfläche. Mit einer Disco eröffnete der EC Bergisch Land nach Sanierungsarbeiten die Halle.

Zu den ersten, die die glatte Fläche in der Eishalle auf ihren Schlittschuhen betreten durften, zählte am Samstagnachmittag der Nachwuchs in Eishockey und -tanz. Mittendrin stand, ebenfalls mit Kufen unter den Füßen, die strahlende Stadtdirektorin Dagmar Becker: „Ich bin schon als Kind hier oft Eis gelaufen“, verriet sie – und fügte hinzu: „Für die Stadt ist es unglaublich wichtig, dass es dieses Angebot gibt“. Das sahen die Besucher abseits der Fläche offensichtlich genauso – und rappelten zustimmend gegen die Bande.

Wenige Momente später zählten alle gemeinsam die Sekunden herunter. Dann erstürmten jung und alt den Innenraum und drehten ihre Runden, während aus den Boxen ein Remix des U2-Titels „With or without you“ erklang und bunte Lichter durch die Halle huschten. Unter den fröhlichen Eisläufern war auch Jasmin König mit Tochter Nicole: „Die Eisdisco gehörte schon in meiner Jugend dazu“, sagte sie – und betonte: „Wir haben wirklich wirklich sehr gehofft, dass es weitergeht.“

Und dieser Wunsch ging letztlich doch in Erfüllung: Denn nachdem die Stadt die sanierungsbedürftige und vom Abriss bedrohte Eissporthalle an der Brühler Straße in diesem Sommer nach 18 Jahren von der Lebenshilfe zurückgekauft und als Erbbaurecht an den Eishockeyclub (EC) Bergisch Land übertragen hatte, startete am Samstag die Saison – wenn auch wegen Reparaturen an der Kühlanlage und der späteren TÜV-Abnahme zwei Wochen später als ursprünglich geplant. Kostenlos strömten die Gäste in die Halle, schlüpften in ihre Schlittschuhe und rauschten ausgelassen zur musikalischen Begleitung über das Eis. Ebenso wie das Disco-Licht stellte eine Veranstaltungsfirma die Musikanlage zur Verfügung: „Die haben wir heute morgen ausgetestet, und die wirklich hat ordentlich Bass“, befand Wolfgang Lingen sichtlich zufrieden. Er läutete als Vorsitzender des EC Bergisch Land und Geschäftsführer der Solingen Eissport gGmbH die neue Ära für die Halle ein. Und zu der soll auch weiterhin viel Musik gehören: An jedem Samstag von 18 bis 22 Uhr steigt die beliebte Eisdisco in der Halle – und einmal im Monat versprechen die Betreiber, als Neuerung, eine spezielle Themendisco mit besonderen Lichteffekten.

Für den Neustart hatte es einiger Vorarbeiten bedurft: 200.000 Euro nahm der Verein in die Hand, um vor allem die Technik – von der Heizungsanlage über die Lüftung bis zum Brandschutz – auf den neuesten Stand zu bringen. In puncto Energieversorung sei man gut aufgestellt, sagt Lingen: „Wir haben einen Liefervertrag direkt über die Energiebörse abschließen können.“

Besonders stolz sind die neuen Betreiber der Solinger Eissporthalle auf das neue Bistro: Bei dessen Umgestaltung hatte Mannschaft des EC Bergisch Land kräftig mit angepackt: „Wir haben viele Handwerker dabei“ erzählte Schatzmeister Marcus Mayer-Keresztes. Und die hätten eine dreistellige Zahl an Arbeitsstunden in das Bistro investiert. Hell und modern wirkt die „Victory Sportsbar“ mit Blick auf die Eisfläche. Sie soll künftig auch außerhalb der Eislaufzeiten geöffnet sein – und Gäste mit einer veränderten Speisekarte, auf der unter anderem auch Burger stehen, anlocken. Der Blick der Besucher fiel beim ersten Besuch auf den Flachbildschirm an der Wand und die gemalten Reminiszenzen an die „Bergisch Raptors“, die Herrenmannschaft des EC. Hinter dem Tresen erblickten Stammgäste vertraute Gesichter, da der neue Betreiber auch Mitarbeiter von der Lebenshilfe übernommen hat.

Weitere Arbeiten stehen mittelfristig auf dem Programm – zum Beispiel Umrüstung auf LED-Deckenleuchten auf dem Programm. Auch eine Solaranlage auf dem Dach ist zumindest angedacht. Es gibt also noch eine Menge zu tun – für Wolfgang Lingen kein Problem: „Meine Kinder sagen immer, der Vater muss was zu tun haben.“