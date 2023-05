Zeugensuche in Solingen Gruppe nach Maifeier angegriffen

Vor der Eissporthalle in Solingen attackierte am Montag, 1. Mai 2023, gegen 4.10 Uhr eine größere Gruppe die vier Personen - drei Männern im Alter von 22, 23 und 23 Jahren sowie eine Frau von 23 Jahren. Zuvor hatte es in der Eissporthalle zwischen zwei Gruppen einen verbalen Streit gegeben und die vier Personen entfernten sich. Auf der Brühler Straße zur Rathausstraße erschien die unbekannte Gruppe plötzlich erneut und griff an. Dabei verletzten sie die 23-Jährige sowie zwei 23-jährige Männer. Als Unbeteiligte eingriffen, flüchteten die Täter über die Rathausstraße.