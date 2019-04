Solingen : Eishalle: Stadt verhandelt mit Investor

Die Mühen nach einer lagen Eissaison: Zurzeit stehen Reinigungsmaschinen auf dem immer noch nassen Boden der Eissporthalle. Foto: Zelger, Thomas

Solingen Da die Lebenshilfe die Halle am Südpark aufgeben will, soll Ersatz her. Mehrere Grundstücke sind im Gespräch. Eine Entscheidung könnte bis Sommer fallen. Für die „Raptors“ wäre ein Umzug in eine andere Stadt nur die letzte Option.

Das Eis taut wieder ab. Mit einer Disco wurde am Samstag die Wintersaison in der Eishalle Brühler Straße beendet. Doch für über 20 junge Eishockeyspieler des EC Bergisch Land ist die Eiszeit noch nicht vorbei. Denn am Donnerstag geht es ins Mutterland der Kufenflitzer – nach Kanada. „Wir werden einige Spiele austragen“, kündigte die Vorsitzende der „Raptors“, Frauke Rautenberg, am Montag an. Wobei die Vereinschefin klar machte, dass die Delegation die Reise auch nutzen wird, um das Land kennen zu lernen.

Tatsächlich dürften die Solinger bei ihrem Trip auf geradezu paradiesische Verhältnisse mit modernen Eisstadien treffen. Immerhin ist Eishockey in Kanada der absolute Volkssport Nr. 1. Was man von der Klingenstadt kaum behaupten kann – weswegen das Ringen um einen Ersatz für die in die Jahre gekommene Eissporthalle am Rande der Innenstadt unvermindert weiter geht.

Info Lagerverkauf und Tanz in den Mai Die Eissporthalle an der Brühler Straße 20 wird auch außerhalb der Wintersaison für Veranstaltungen genutzt. Am 13. April heißt es dort „Rock Nacht Solingen“, am 30. April „Tanz in den Mai“. Am 10. und 11. Mai wird ein Discounter wieder Lagerbestände in der Eissporthalle verkaufen.

So hat die Stadt Solingen mittlerweile Verhandlungen mit einem Investor aufgenommen, der gegebenenfalls eine neue Halle errichten sowie betreiben könnte. „Der Prozess schreitet fort. Und alle Beteiligten arbeiten intensiv an dem Thema“, sagte jetzt eine Rathaus-Sprecherin, die parallel betonte, aktuell befänden sich mehrere potenzielle Standorte in der Prüfung.

Dabei drängt die Zeit. Der Grund: Die Lebenshilfe, deren 100-prozentige Tochtergesellschaft „anders leben Eissporthalle Solingen“ augenblicklich noch das alte Eisstadion am Laufen hält, hat lediglich bis Anfang 2021 eine Bestandsgarantie ausgesprochen – und das auch nur für den Fall, das die Technik, die aus den 70er Jahren stammt, nicht vorher den sprichwörtlichen Geist aufgibt.

Auf Dauer wird die Lebenshilfe die Eissporthalle jedenfalls nicht mehr unterhalten, verfolgt die gemeinnützige Organisation mit dem ihr gehörenden Grundstück nahe des Südparks doch längst andere Pläne. „Für uns wäre es optimal, auf dem Areal unsere zukünftige Werkstatt für geistig behinderte Menschen als Ersatz für die heutige Werkstatt an Freiheitstraße zu bauen“, bekräftigte nun noch einmal die Lebenshilfe-Vorsitzende Prof. Dr. Susanne Schwalen.

Gleichzeitig schloss Schwalen aber auch einen Verkauf des Grundstücks an den möglichen neuen Eishallen-Investor nicht aus. „Wir sind gesprächsbereit, wenn denn Alternativen hinsichtlich eines anderen Grundstücks finanziell und organisatorisch darstellbar sind“, stellte die Lebenshilfe-Chefin am Montag in Aussicht.

Dem EC Bergisch Land ist wiederum an einer schnellen Entscheidung gelegen. Darum wird der Verein nach der Rückkehr der Nachwuchsspieler aus Kanada seinerseits in die Offensive gehen. „Wir planen eine Banner-Aktion unter dem Motto ,Klingenstadt = Kufenstadt’“, gab Vereins-Vorsitzende Frauke Rautenberg bekannt.

Bezüglich der weiteren Entwicklung befindet sich der Club in engem Kontakt mit der Stadt. „Ich gehe davon aus, dass die Stadtspitze ernsthaft engagiert die Möglichkeiten prüft, dem Investor Bedingungen anzubieten, die das Projekt ,Eishalle in Solingen’, realisierbar machen“, sagte Rautenberg, die einmal mehr die Bedeutung der Halle hervorhob.

„Wir sprechen von einer Begegnungsstätte, die jährlich mehr Besucher zu vermelden hat als die Freibäder sowie mehreren hundert Kindern und Jugendlichen ein Zuhause bietet – und das nicht nur in unserer Sportart“ so die Vereinschefin. Ablesen lässt sich dies nicht zuletzt an den Erfolgen der „Raptors“. Beispielsweise sicherten sich die U 13 und die U 20 in dieser Saison die Meistertitel, während die U 15 Vizemeister wurde und die Damen den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga schafften.