Einzelhandel in Solingen Traditionsgeschäft Heyderhoff trotzt dem Wandel

Wer über den abschüssigen Garten und den hölzernen Anbau das Hinterhaus der Kölner Straße 113 betritt, wähnt sich für einen Moment in einem Museum – und vergisst, dass er eigentlich zum Einkaufen gekommen ist: Säulen mit korinthischen Kapitellen stützen die hohe Decke und verweisen auf die Epoche des Historismus. Eine Treppe mit verziertem Eisengeländer windet sich in Richtung Obergeschoss. Darunter lehnt ein massiver alter Tresor an der holzverkleideten Wand und erinnert ein wenig an die Geldschränke, auf die es die Banditen aus Wild-West-Filmen bei ihren Überfällen abgesehen haben. In den Regalen liegen rot-bräunliche Schlüssel und Schrauben.